به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در پی ارتحال عالم مجاهد و فقیه فرزانه، حضرت آیت‌الله زین‌العابدین قربانی، سرتیپ دوم پاسدار حمید دامغانی فرمانده سپاه قدس گیلان با صدور پیامی، این ضایعه را به مردم شریف استان، حوزه‌های علمیه و بیت مکرم آن مرحوم تسلیت و تعزیت گفت و از سال‌ها مجاهدت علمی و خدمات ماندگار ایشان به مردم گیلان تجلیل کرد.

متن پیام به شرح زیر است.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیهِ راجِعون

ارتحال عالم ربانی و فقیه وارسته، حضرت آیت‌الله زین‌العابدین قربانی، موجب تأثر و تألم خاطر فراوان شد. فقدان این شخصیت برجسته دینی و علمی، ضایعه‌ای بزرگ برای مردم مؤمن و قدرشناس گیلان و جامعه حوزوی کشور است.

آن مرحوم عمر پربرکت خویش را در مسیر تحصیل، ترویج معارف نورانی اسلام و خدمت به مردم سپری کرد و سال‌ها در جایگاه نماینده ولی‌فقیه در استان گیلان و امام‌جمعه رشت، منشأ خدمات ارزشمند و ماندگار بود.

حضور مؤثر ایشان در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی و آثار و تألیفات گران‌بهایشان، یاد و نام این عالم فرزانه را در حافظه مردم گیلان و نسل‌های آینده زنده نگاه خواهد داشت.

اینجانب به نمایندگی از پاسداران سپاه قدس گیلان، درگذشت ایشان را به محضر امام زمان عجل الله تعالی فرجه، رهبر معظم انقلاب اسلامی، حوزه‌های علمیه، علما و روحانیت معزز، مردم شریف گیلان و به‌ویژه بیت مکرم آن فقید سعید تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت، مغفرت واسعه و علو درجات و برای بازماندگان، شاگردان و ارادتمندان ایشان صبر و اجر مسئلت می‌نمایم.

سرتیپ دوم پاسدار حمید دامغانی فرمانده سپاه قدس گیلان