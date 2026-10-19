روستای کمرود از توابع شهرستان مهدیشهر ،؛ با طبیعت بکر و محصولات کشاورزی و باغی اش در استان سمنان مشهور است .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ کشاورزان روستای کمرود خطیرکوه در این فصل با برداشت گردو سرگرم کار و تلاش هستند

صدای برخورد چوب رشا به گردو روی درختان و پرت شدن آغوز‌ها به روی زمین و گا‌هی بر روی شیروانی‌ها صدای گوش نوازی را تولید می‌کند که موجب خوشحالی کشاورزان و حتی رهگذران و گردشگران می‌شود

روستای کمرود آخرین روستای بخش شهمیرزاد و در خط مرزی بین استان سمنان و مازندران واقع شده است.