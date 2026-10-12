به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار گفت: ۱۸ واحد صنعتی بسته‌بندی میوه مرکبات (سورتینگ) با ظرفیت ۶۵ هزار و ۴۰۰ تن در سال و اشتغال ۸۹ نفر در این شهرستان فعالیت می‌کنند.

عبدالله رحیمی در حاشیه بازدید میدانی از این مراکز افزود: در نظارت بر روند سورت، درجه‌بندی و بسته‌بندی مرکبات، وضعیت انبارداری، نحوه ضدعفونی، عدم استفاده از مواد و رنگ‌های غیرمجاز و روند صادرات مرکبات مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به سطح تولید محصولات باغی در شهرستان تصریح کرد: سطح باغات جویبار ۶ هزار و ۹۰۵ هکتار است و پیش‌بینی می‌شود بیش از ۲۰۰ هزار تن محصول باغی در این شهرستان تولید شود.

رحیمی با تأکید بر اهمیت این موضوع در بخش کشاورزی گفت: واحد‌های بسته‌بندی مرکبات به‌عنوان حلقه واسط بین تولید و بازار، نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش ارزش افزوده، کاهش ضایعات، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه صادرات غیرنفتی دارند. نظارت مستمر بر این واحدها، سلامت محصول و رقابت‌پذیری در بازار‌های داخلی و خارجی را تضمین می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی جویبار خاطرنشان کرد: حمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی، به‌ویژه واحد‌های بسته‌بندی استاندارد، از اولویت‌های جهاد کشاورزی است و توسعه این واحد‌ها می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی و اشتغال پایدار در منطقه شود.