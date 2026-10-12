رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل گفت: ارجاع هوشمند پرونده‌های قضایی برای تسریع رسیدگی، تسهیل ارائه خدمات قضایی و تحقق عدالت میزان ورود پرونده‌ها را ۱۰ درصد کاهش داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، حجت‌الاسلام حسین کثیرلو روز یکشنبه اظهار کرد: بیش از ۵۰۰ هزار فقره پرونده در یک سال گذشته در مجموعه دادگستری استان اردبیل مورد رسیدگی قرار گرفته و با اقدام‌های انجام شده، میزان ورود پرونده‌ها نسبت به سال پیش از آن ۱۰ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: دادرسی الکترونیکی نیز از دیگر خدمات نوین دستگاه قضایی در استان اردبیل است و در راستای آن در سال گذشته ۳۷ هزار و ۴۰۰ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و نسبت به سال پیش از آن هفت درصد افزایش داشته است.

رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل با اشاره به نقش فناوری اطلاعات در تحول فرآیند‌های قضایی افزود: بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند در فرآیند ارجاع پرونده‌ها زمینه شناسایی دقیق‌تر ظرفیت شعبه‌ها، توزیع متوازن پرونده‌ها و ارجاع پرونده متناسب با نوع، موضوع و تخصص مورد نیاز را فراهم می‌کند.

حجت‌الاسلام کثیرلو بیان کرد: یکی از مهم‌ترین مزیت‌های ارجاع هوشمند، دقت در فرآیند ارجاع پرونده‌ها است؛ به گونه‌ای که با استفاده از ظرفیت فناوری، پرونده‌ها در زمان کوتاه‌تری به شعبه مناسب ارجاع و از اتلاف وقت در فرآیند‌های اداری جلوگیری می‌شود.

وی با تاکید بر ضرورت توزیع عادلانه حجم کار میان شعبه‌ها و قاضی‌ها، اظهار کرد: مدیریت هوشمند ارجاع‌ها با در نظر گرفتن معیار‌های مشخص و ظرفیت شعبه‌ها می‌تواند از تمرکز نامتوازن پرونده‌ها در برخی واحد‌های قضایی جلوگیری کند و زمینه استفاده بهینه از ظرفیت قاضی‌ها را فراهم سازد.

رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل به اهمیت شفافیت در فرآیند‌های قضایی اشاره و بیان کرد: استفاده از معیار‌های روشن و ساز و کار‌های سیستمی در ارجاع پرونده‌ها، ضمن کاهش تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای، امکان نظارت دقیق‌تر بر فرآیند ارجاع را فراهم می‌کند و به تقویت اعتماد عمومی نسبت به عملکرد دستگاه قضایی کمک خواهد کرد.

حجت‌الاسلام کثیرلو همچنین صرفه‌جویی در هزینه‌ها و استفاده بهینه از منابع انسانی و امکانات موجود را از دیگر مزیت‌های به‌کارگیری فناوری‌های نوین در دستگاه قضایی برشمرد و عنوان کرد: بهره‌گیری هدفمند از این ظرفیت‌ها علاوه بر ارتقای بهره‌وری، می‌تواند زمینه ارائه خدمات قضایی منصفانه‌تر و کسب رضایت مردم را فراهم کند.