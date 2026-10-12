به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فصل سوم سریال «سرو سپید سرخ» با اپیزود «ذرات معلق» به تهیه‌کنندگی محمدرضا شفاه و محمدجواد موحد، از امشب، بیستم مهرماه به روی آنتن شبکه یک می‌رود.

این مجموعه در ادامه ساختار روایی اپیزودیک خود، با حضور بازیگرانی همچون امیر نوروزی، سیدجواد طاهری، امیر آتشانی، ماهگل کرامتی و سروین قادری، قصه‌های تازه‌ای را روایت می‌کند.

بر اساس جدول پخش جدید سیما، روز‌های زوج به پخش سریال‌های نمایشی اختصاص یافته است.

همچنین ، برنامه «دکتر سلام» شبکه آموزش سیما، امروز بیستم مهرماه ساعت ۱۳، با اجرای دکتر کیانا فرهی و حضور دکتر ابوالفضل نمازی، فوق‌تخصص گوارش و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، به تبیین اهمیت «سلامت گوارش» می‌پردازد.

این برنامه پزشکی که تهیه‌کنندگی آن را بابک حسن‌زاده بر عهده دارد، به‌صورت روزانه مباحث سلامت را بررسی می‌کند.