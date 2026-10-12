به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان گفت: سهم صادرات کالا‌های غیرنفتی بیش از یک میلیون و ۴۵ هزار تن و کالا‌های نفتی ۲۳۰ هزار و ۱۰۱ تن است.

امین صادقی افزود: در این مدت سه میلیون و ۸۴۰ هزار و ۱۱۵ تن انواع کالای نفتی و غیرنفتی در بنادر غرب هرمزگان تخلیه و بارگیری شده است.

وی گفت: در این مدت ۴۶ هزار و ۱۰۵ دستگاه خودرو نیز از بنادر بندرلنگه جابه‌جا شد و پس از فرآیند تخلیه و تشریفات گمرکی، خودرو‌های ترانزیتی با هفت هزار و ۶۸۴ دستگاه کامیون حمل خودرو، به مقصد کشور‌های عراق و آسیای میانه ارسال شدند.

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صادقی افزود: تخلیه این خودرو‌ها با استفاده از ۸۴۷ فروند شناور فلزی صورت گرفته است.

مدیریت بنادر و دریانوردی بندرلنگه به عنوان هسته مرکزی بنادر غرب هرمزگان، با پوشش ۱۰ بندر تجاری و مسافری، نظارت بر ۴۶ سازه دریایی، پوشش محدوده‌ای از انتهای شهرستان بندرخمیر تا ابتدای استان بوشهر، پشتیبانی از نیمی از جزایر کشور و برخورداری از حدود ۶۰۰ کیلومتر مرز دریایی، یکی از مجموعه‌های مهم بندری در سواحل جنوبی کشور به شمار می‌رود.