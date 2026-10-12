با رضایت خانواده بانو معصومه آغوشانی اهل دیباج دامغان ، اعضای بدن وی که دچار مرگ مغزی شده بود به بیماران نیازمند عضو اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ بانو معصومه آغوشانی ۴۹ ساله، پس از سانحه تصادف، به مدت دو هفته در بیمارستان ولایت دامغان بستری بود ولی علیرغم تلاش کادر درمان ، مرگ مغزی وی تایید شد .

با رضایت خانواده و با توجه به اینکه بانو معصومه آغوشانی در زمان حیات، فرم اهدای عضو را پر کرده بود، پیکرش برای اهدای به بیمارستان سینای تهران اعزام شد.

مردم دیباج به پاس جان بخشی این بانوی دیباجی ، یاد و خاطره وی را گرامی داشتند و مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر وی در دیباج برگزار شد.