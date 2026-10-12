از مجموع هشت هزار هکتار زمین‌های زیر کشت ذرت علوفه‌ای در شهرستان اصفهان، تاکنون چهار هزار هکتار آن برداشت شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان گفت: متوسط برداشت ذرت علوفه‌ای از هر هکتار۹۰ تن است.

محمدعلی امین‌جعفری بازگشایی آب زاینده‌رود و بهره‌گیری کشاورزان از روش‌های نوین آبیاری را عوامل اصلی بهبود عملکرد مزارع در سال جاری عنوان کرد افزود: این اقدامات نه‌تنها کیفیت و میزان تولید محصول را افزایش داده، بلکه منجر به کاهش قابل‌توجه مصرف آب در بخش کشاورزی شده است.

وی گفت: افزایش چشمگیر تولید ذرت علوفه‌ای در شرق موجب به صفر رسیدن واردات ذرت علوفه‌ای به منطقه شده و نیاز دامداری منطقه را کاملا تامین کرده است.

رئیس اداره تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان افزود:با تکمیل فصل برداشت ذرت علوفه‌ای در شرق اصفهان، کشاورزان عملیات آماده‌سازی زمین‌ها را برای کشت محصولات پاییزه مانند گندم وجو آغاز می‌کنند.