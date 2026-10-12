به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، محمد رئیسی گفت: مجموعه‌ای از نیروگاه‌های سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، ساختگاه‌های دولتی، سامانه‌های خانگی و طرح‌های مربوط به دهیاری‌ها در استان برنامه ریزی شده و هر کدام از این بخش‌ها سهمی در افزایش تولید برق تجدیدپذیر استان خواهند داشت.

وی افزود: در بخش نیروگاه‌های سه مگاواتی، ۱۳ ساختگاه در مجموع با ظرفیت حدود ۳۹ مگاوات در دست اجرا است که بخشی از ظرفیت آنها وارد مدار شده و تعدادی از ساختگاه‌ها نیز با پیشرفت فیزیکی ۷۰ تا ۸۰ درصد در حال احداث است. همچنین ۱۰ ساختگاه دیگر با ظرفیت مجموع ۳۰ مگاوات مجوز گرفته‌اند و مراحل اداری واگذاری آنها در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان ادامه داد: در کنار این ساختگاه‌ها، سرمایه‌گذاران برای احداث نیروگاه‌های بزرگ‌تر نیز وارد سیستان و بلوچستان شده‌اند و طرح‌هایی با ظرفیت‌های ۷۰ و ۱۰۰ مگاوات در حال پیگیری و اجراست که در صورت تکمیل، سهم قابل توجهی به ظرفیت تولید برق خورشیدی استان اضافه خواهد کرد.

رئیسی گفت: برق تولیدی این سامانه‌ها از سوی شرکت توزیع خریداری می‌شود و به طور میانگین ماهانه پنج تا ۶ میلیون تومان به صاحبان هر سامانه پرداخت می‌شود و در مجموع طی ۲ سال گذشته حدود ۴۵۰ میلیارد تومان بابت خرید برق تولیدشده از این مشترکان پرداخت شده است.