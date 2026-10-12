تیم ملی تکواندو ایران با کسب دو نشان طلا، به کار خود در این رقابت‌ها پایان داد و جایگاه نخست جدول مدالی را به دست آورد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت‌های تکواندو جایزه بزرگ (گرندپری) پاریس ۲۰۲۶ با معرفی تیم‌ها و نفرات برتر به پایان رسید و کاروان کشورمان جایگاه نخست جدول رده‌بندی مدالی را از آن خود کرد.

در پایان این دوره از مسابقات، نمایندگان کشورمان موفق شدند با کسب دو مدال طلا، بالاتر از قدرت‌های سنتی تکواندو جهان در صدر جدول مدالی بایستند. ابوالفضل زندی و آرین سلیمی با نمایشی درخشان این دو نشان زرین کاروان ایران را در این رویداد ضرب کردند.

در جدول رده‌بندی مدالی، تیم ملی ایران با ۲ طلا در رتبه نخست ایستاد و برزیل نیز جایگاه دوم را به خود اختصاص داد. کره جنوبی با یک طلا، ۲ نقره و یک برنز رتبه سوم را کسب کرد و کشور‌های چین و بریتانیا نیز هر کدام با یک طلا و یک نقره در رده‌های چهارم و پنجم قرار گرفتند.

جدول ۱۰ تیم برتر مسابقات گرندپری پاریس ۲۰۲۶:

۱. ایران: ۲ طلا (مجموع ۲ مدال)

۲. برزیل: ۲ طلا (مجموع ۲ مدال)

۳. کره جنوبی: ۱ طلا، ۲ نقره، ۱ برنز (مجموع ۴ مدال)

۴. چین: ۱ طلا، ۱ نقره (مجموع ۲ مدال)

۵. بریتانیا: ۱ طلا، ۱ نقره (مجموع ۲ مدال)

۶. مجارستان: ۱ طلا، ۲ برنز (مجموع ۳ مدال)

۷. ازبکستان: ۲ نقره، ۱ برنز (مجموع ۳ مدال)

۸. اردن: ۱ نقره، ۲ برنز (مجموع ۳ مدال)

۹. ساحل عاج: ۱ نقره (مجموع ۱ مدال

۱۰. آمریکا: ۲ برنز (مجموع ۲ مدال)