به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیر حفظ نباتات اداره کل جهاد کشاورزی مازندران گفت: صادرات مرکبات از استان پس از وقفه‌ای کوتاه با روانه شدن ۳۶۵ محموله نارنگی به وزن هفت هزار و ۵۶۴ تن به بازار‌های جهانی از سر گرفته شد.

با آغاز فصل برداشت مرکبات در باغات مازندران، جهاد کشاورزی از پیش‌بینی تولید سه میلیون و ۴۰۰ هزار تن مرکبات در استان مازندران خبر داد و اعلام کرد: صادرات محصول نارنگی مازندران هم با ارسال صد‌ها محموله به بازار‌های خارجی شتاب گرفته است.

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی مازندران از آغاز فصل صادرات خبر داد و اعلام کرد: از ابتدای مهر تاکنون، ۳۶۵ محموله نارنگی به وزن ۷هزار و ۵۶۴ تن روانه بازار‌های جهانی شده است.

حمید نادریان درباره صادرات کیوی هم گفت: در مجموع، ۲٠۷ محموله کیوی به وزن ۴هزار و ۶۸۰ تن، شامل ۱۲۵ محموله به کشور‌های مختلف و ۸۲ محموله به هند، با موفقیت صادر شده است.

وی افزود: پیش‌بینی ما برای سال جاری تولید ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تن مرکبات است که از این مقدار، ۵۰۰ هزار تن مربوط به نارنگی و بقیه شامل پرتقال و سایر محصولات است.

مدیر حفظ نباتات مازندران با اعلام زمان‌بندی برداشت محصولات، یادآور شد: از اواسط آبان، برداشت محصول پرتقال در باغات استان آغاز خواهد شد.

براساس آمار رسمی جهاد کشاورزی مازندران از ۱۱۰ هزار هکتار باغ مرکبات استان، ۲۵هزار هکتار نارنگی است.

نارنگی و پرتقال مهم‌ترین میوه باغ‌های مازندران هستند و بسته به گونه درخت به صورت زودرس و یا دیررس برداشت شده و روانه بازار می‌شود. در میان نارنگی‌ها ارقام ایواساکی، میاگاوا، اکتیو و هوشیموتو در باغ‌های مرکبات مازندران زودرس محسوب می‌شوند و به طور معمول برداشت آنها از دهه دوم شهریور آغاز می‌شود.