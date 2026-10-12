به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، جلسه بررسی مسائل و مشکلات اجتماعی مرتبط با آغاز عملیات اکتشاف ماده معدنی ید در منطقه اینچه‌برون، به ریاست محمد حمیدی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان و با حضور عبدالعلی کیان‌مهر معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، مدیران دستگاه‌های اجرایی، سرمایه‌گذار و نمایندگان محلی برگزار شد.

معاون اقتصادی استاندار با تأکید بر رسالت دولت در پشتیبانی از تولید و اشتغال پایدار گفت: عنصر راهبردی ید ظرفیتی کم‌نظیر برای رونق اقتصادی و تأمین نیاز صنایع دارویی و پتروشیمی کشور است و هر سرمایه‌گذاری که با اخذ مجوزهای قانونی و نظارت‌های لازم اقدام به کارآفرینی کند، از حمایت مدیریت ارشد استان برخوردار خواهد بود.

وی با تأکید بر شفاف‌سازی و رفع دغدغه‌های زیست‌محیطی مردم منطقه افزود: بر اساس گزارش‌های سازمان انرژی اتمی، فعالیت‌های استخراج ید آلودگی پرتوی فراتر از حد مجاز ندارد، همچنین برای اطمینان‌بخشی به مردم، زمینه بازدید میدانی نخبگان و معتمدین محلی فراهم خواهد شد.

کیان‌مهر با تأکید بر رعایت مسئولیت‌های اجتماعی توسط هلدینگ سرمایه‌گذار افزود: بهره‌مندی واقعی از این ظرفیت زمانی محقق می‌شود که اولویت اصلی به‌کارگیری نیروی انسانی با جوانان بومی منطقه باشد و مجموعه درکاو علاوه بر اشتغال‌آفرینی، در تقویت زیرساخت‌ها و خدمات‌رسانی به روستاهای پیرامونی مشارکت فعالانه داشته باشد.