با آغاز فصل گل دهی درختان کُنار و معتدل شدن هوا، امسال ۴۲ زنبوردار با چهارده هزار و ۸۶۸ کندوی زنبور عسل، در مناطق مستعد شهرستان بستک مستقر شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستک پیش بینی کرد امسال ۷۴ تن عسل، از این شمار کندو تولید شود.

سعدالله رحمانی افزود: عسل تولیدی زنبورداران شهرستان بستک یک تا دو ماه آینده برداشت و روانه بازار مصرف می‌شود.

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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستک گفت: دشت‌های لاورمیستان و مناطق زنگارد، دهنگ، فتویه و کوهیج از مناطق غنی درختان کنار در شهرستان بستک است که بعلت پوشش گیاهی مناسب، مکان‌های مستعد تولید عسل کنار به شمار می‌روند.

عسل تولید شده در این مناطق به علت عطر و طعم ویژه، از طرفداران زیادی برخوردار است.