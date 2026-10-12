هفته هفتم لیگ بیست و ششم، سپاهان و ذوب آهن با دو غایب در دربی اصفهان به مصاف هم می‌روند.

سپاهان و ذوب آهن با دو غایب در دربی اصفهان

سپاهان و ذوب آهن با دو غایب در دربی اصفهان

هفته هفتم لیگ بیست و ششم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ تیم‌های فوتبال سپاهان و ذوب آهن در حالی در هفته هفتم لیگ برتر رو در روی هم قرار می‌گیرند که هر دو تیم قطعا یکی از بازیکنان خود را در اختیار نخواهند داشت.

به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، اسامی محرومان به شرح زیر است:

کسری طاهری از سپاهان (اخراج)

فرشید اسماعیلی از ذوب آهن (محروم انضباطی)

بهروز نوروزی مربی فولاد خوزستان (محروم انضباطی)

۴ دیدار معوقه از هفته هفتم لیگ برتر در روز‌های سه شنبه ۲۱ و چهارشنبه ۲۲ مهرماه برگزار می‌شود و در مهم‌ترین دیدار تیم‌های سپاهان و ذوب آهن در دربی اصفهان رو در روی هم قرار می‌گیرند.