افزایش ابر و وزش تند باد از امروز (۲۰ مهر) تا اواخر هفته جاری پدیده قابل ذکر در خراسان جنوبی است.

افزایش ابر و وزش تند باد در خراسان جنوبی از امروز (۲۰ مهر)

افزایش ابر و وزش تند باد در خراسان جنوبی از امروز (۲۰ مهر)

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: با توجه به عبور از امواج ضعیف و کم دامنه از جو منطقه تا اواخر هفته جاری پدیده قابل ذکر در استان در برخی ساعات افزایش ابر، وزش تند باد و در پاره‌ای از نقاط گرد و خاک خواهد بود.

لطفیافزود: روند کاهشی دمای هوا هم تا صبح فردا ادامه دارد و از فردا تا پایان هفته تغییر محسوسی در وضعیت دمایی غالب نقاط استان نخواهیم داشت.

وی افزود: صبح امروز خنک‌ترین ایستگاه استان سربیشه با کمینه دمای ۶ درجه سلسیوس و روز گذشته بندان با ۳۹ درجه سلسیوس گرمترین نقطه استان بوده است و نوسانات دمایی ۲۴ ساعت گذشته در مرکز استان هم بین ۹ و ۲۹ درجه سلسیوس ثبت شده است.