

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بنا بر اعلام روابط عمومی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد: در پی دریافت گزارش‌ها و شکایت‌های شهروندان از فعالیت واحد‌های اقامتی غیرمجاز در محلات و مناطق مختلف استان یزد، طرح نظارت و برخورد قانونی با این مراکز در دستور کار قرار گرفت.

در همین راستا، ناظران معاونت گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد با همکاری اداره نظارت بر اماکن عمومی استان، در قالب بازدید‌های مشترک و ضربتی از مراکز موردنظر بازدید کردند که در جریان این طرح، پنج واحد اقامتی متخلف مهروموم شد.