پیکر مطهر سرهنگ مهدی جمشیدی، رئیس پلیس پیشگیری فاریاب، بر دستان مردم قدرشناس بافت در استان کرمان تشییع و در گلزار شهدای این شهر به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،در این مراسم، سردار موقوفه ئی فرمانده انتظامی استان گفت: شهادت این مرد بزرگ نشانگر شجاعت و دلیرمردی نیرو‌های مسلح ایران اسلامی است که در مسیر تامین امنیت مردم و حفظ نظام، تا پای جان ایستاده‌اند.

دیشب هم مردم ارزوئیه با شهید مدافع امنیت مهدی جمشیدی وداع کردند.

سرهنگ جمشیدی، رئیس پلیس پیشگیری شهرستان فاریاب، پنجشنبه گذشته در حمله‌ای تروریستی در یکی از خیابان‌های این شهرستان به فیض شهادت نائل آمد که در کمتر از ۴۸ ساعت، عامل این ترور به هلاکت رسید.