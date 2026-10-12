به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، اسکندر مومنی در این سفر که به دعوت رسمی ولایت عیوض‌اف وزیر کشور جمهوری آذربایجان انجام شده است، با همتای خود و تعدادی دیگر از مقامات این کشور درباره توسعه همکاری‌های دوجانبه از جمله مناسبات امنیتی و مرزی دیدار و گفت‌و‌گو می‎‌کند.

وزیر کشور را در این سفر ساجدی‌نیا رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، امامی یگانه استاندار اردبیل، حق‌شناس استاندار گیلان، رضازاده عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، خواجه‌نژاد مشاور وزیر و رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و جواهری مشاور وزیر و رئیس امور بین‌الملل وزارت کشور همراهی می‌کنند.