ورود وزیر کشور به باکو
اسکند مومنی وزیر کشور با استقبال رسمی «ولایت عیوضاف» وزیر کشور جمهوری آذربایجان دقایقی قبل وارد باکو شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
به نقل از مرکز اطلاعرسانی وزارت کشور، اسکندر مومنی در این سفر که به دعوت رسمی ولایت عیوضاف وزیر کشور جمهوری آذربایجان انجام شده است، با همتای خود و تعدادی دیگر از مقامات این کشور درباره توسعه همکاریهای دوجانبه از جمله مناسبات امنیتی و مرزی دیدار و گفتوگو میکند.
وزیر کشور را در این سفر ساجدینیا رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، امامی یگانه استاندار اردبیل، حقشناس استاندار گیلان، رضازاده عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، خواجهنژاد مشاور وزیر و رئیس مرکز اطلاعرسانی و جواهری مشاور وزیر و رئیس امور بینالملل وزارت کشور همراهی میکنند.