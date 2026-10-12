به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، شهردار بندرعباس گفت: این بلوار از میدان سایت نیروی دریایی تا شهید باهنر به طول هزار و ۴۰۰، و عرض دوازده متر است.

مهدی نوبانی افزود: برای آسفالت، تعریض، جدول و علامت گذاری این مسیر ۱۵۰ میلیارد تومان هزینه شد.

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وی گفت: از ۵ سال گذشته تاکنون بیش از دو میلیون مترمربع محله‌ها و بافت‌های فرسوده بندرعباس آسفالت شد.

قرار است تا پایان سال هم بیش از ۵۰۰ هزار متر مربع معابر و بافت‌های فرسوده شهر بندرعباس آسفالت شود.