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بلوار ورودی غرب شهر بندرعباس تعریض و آسفالت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، شهردار بندرعباس گفت: این بلوار از میدان سایت نیروی دریایی تا شهید باهنر به طول هزار و ۴۰۰، و عرض دوازده متر است.
مهدی نوبانی افزود: برای آسفالت، تعریض، جدول و علامت گذاری این مسیر ۱۵۰ میلیارد تومان هزینه شد.
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وی گفت: از ۵ سال گذشته تاکنون بیش از دو میلیون مترمربع محلهها و بافتهای فرسوده بندرعباس آسفالت شد.
قرار است تا پایان سال هم بیش از ۵۰۰ هزار متر مربع معابر و بافتهای فرسوده شهر بندرعباس آسفالت شود.