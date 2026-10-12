به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حسینعلی قبادی، رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نامه‌ای خطاب به رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشورگفت: سامانه مرکز جذب اعضای هیئت علمی در بازه زمانی ۲۰ مهر تا ۲۰ آبان به‌منظور بارگذاری اعلام نیاز‌های فراخوان آتی در دسترس خواهد بود.

وی از رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی خواست هماهنگی‌های لازم، از جمله تعیین تکلیف پرونده‌های فراخوان‌های قبلی با بازه زمانی فوق، در جلسات هیئت امنا و هیئت اجرایی جذب انجام شود و نیاز‌های اعلام‌شده نیز در مهلت مقرر در سامانه بارگذاری شوند.

در این نامه تأکید شده است که پس از ۲۰ آبان، سامانه مهر رضوی بسته خواهد شد و اعلام و انتشار فراخوان جذب اعضای هیئت علمی، منوط به صدور مجوز نهایی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.