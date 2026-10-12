به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، حرکت نمادین ۲۵ دوچرخه سوار ترکیه‌ای با گرامیداشت یاد کودکان شهید مدرسه شجره طیبه میناب، در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی - آمریکایی و با هدف ترویج پیام صلح، دوستی و همبستگی بین ملت‌های ایران و ترکیه برگزار می‌شود.

این کاروان که از دوچرخه سواران استان‌های مختلف ترکیه تشکیل شده است، سفر خود را از شهر «دیاربکر» آغاز کرده و از طریق مرز رازی ارومیه وارد ایران شده است. سفر آنها به مدت ۱۰ روز طول می‌کشد و با عبور از استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، قزوین، تهران، قم، اصفهان، فارس و هرمزگان، مسیر خود را در شهر میناب به پایان می‌رساند.

کاروان دوچرخه سواران صلح و دوستی ترکیه امروز وارد تهران شده و قرار است فردا مراسم استقبال از آنها در پارک آب و آتش برگزار شود.