همایش پیاده‌روی عصرگاهی و گردهمایی کمپر‌های گردشگری و موتورسواران ادونچر با حضور ۸۰ نفر از نقاط مختلف کشور در پارک سوکان سمنان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این رویداد همزمان با هفته گردشگری و روز جهانی پیاده‌روی با هدف تقویت نشاط اجتماعی، معرفی ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری سمنان و آشنایی بیشتر گردشگران با فرهنگ، آداب‌ورسوم و مهمان‌نوازی مردم این شهر برگزار شد.

در این برنامه، ۳۰ کمپر گردشگری و ۱۰ موتورسوار ادونچر از شهر‌های مختلف کشور در سمنان گرد هم آمدند تا در کنار تجربه زندگی در کمپ، با جاذبه‌های گردشگری، پیشینه تاریخی و ظرفیت‌های فرهنگی این شهر بیشتر آشنا شوند.

حضور اتوبوس سریال تلویزیونی پایتخت از بخش‌های مورد توجه این رویداد بود.