معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق فارس گفت: با اجرای طرح «مهتاب» ، ۱۳۰ میلیون کیلووات‌ساعت انرژی به شبکه برق بازگشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان فارس از شناسایی و جمع‌آوری ۴ هزار و ۳۰۰ انشعاب غیرمجاز برق و بازگشت ۱۳۰ میلیون کیلووات‌ساعت انرژی به شبکه توزیع در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

فرشید رستمی با اشاره به اجرای طرح «مهتاب» (مدیریت هوشمند تلفات انرژی) در ۲۷ شهرستان تحت پوشش این شرکت گفت: این طرح با هدف مدیریت تلفات، بهبود وضعیت مصرف و افزایش پایداری شبکه برق از ابتدای سال جاری آغاز شده و تا پایان مهر نتایج چشم‌گیری در زمینه صیانت از حقوق عمومی به همراه داشته است.

وی با تشریح جزئیات اقدامات انجام‌شده در قالب این طرح افزود: علاوه بر شناسایی انشعابات غیرمجاز، مقابله با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز، اصلاح ۶ هزار و ۲۶۳ کنتور معیوب، شناسایی ۳ هزار و ۳۰ مورد دستکاری در تجهیزات اندازه‌گیری و نصب ۱۰ هزار کنتور جدید از مهم‌ترین اقدامات تیم‌های عملیاتی در نیمه نخست سال بوده است.

به گفته معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان فارس، مدیریت بار شبکه و ثبت دقیق میزان مصرف، از اهداف اصلی این اقدامات است که نقش مؤثری در کاهش تلفات انرژی ایفا می‌کند. این شرکت اجرای طرح «مهتاب» را به‌عنوان اولویتی مستمر برای مقابله با مصارف غیرمجاز و تأمین انرژی پایدار در سطح استان دنبال می‌کند.