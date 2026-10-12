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هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه وزارت کشور درباره شمول تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری نسبت به اراضی دولتی را ابطال کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در پی شکایت مطرح شده، شاکی خواستار ابطال بخشنامهای شده بود که بر اساس آن، اعلام شده بود مالکین اراضی دارای سند ششدانگ، اعم از دولتی و غیردولتی، در صورت تفکیک یا افراز اراضی در محدوده و حریم شهرها مشمول تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری هستند.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به این شکایت، با استناد به قانون شهرداری، تصریح کرد: اراضی دولتی از شمول مفاد این ماده خارج هستند و تطبیق نقشههای تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرحهای جامع، تفصیلی و هادی و تصویب آن، بر عهده وزارت راه و شهرسازی است.
در رأی هیئت عمومی همچنین به استناد به نامه معاون حقوقی رئیسجمهور و رأی هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری استدلال شده است که اراضی دولتی از حیث تفکیک و افراز و همچنین کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری، مشمول ماده ۱۰۱ قانون شهرداری شناخته نشدهاند.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به مراتب مذکور، بخشنامه مورخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ معاون عمران، توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور را مغایر مفاد آرای پیشین و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن تشخیص داد و آن را ابطال کرد.