به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در پی شکایت مطرح شده، شاکی خواستار ابطال بخشنامه‌ای شده بود که بر اساس آن، اعلام شده بود مالکین اراضی دارای سند شش‌دانگ، اعم از دولتی و غیردولتی، در صورت تفکیک یا افراز اراضی در محدوده و حریم شهر‌ها مشمول تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری هستند.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به این شکایت، با استناد به قانون شهرداری، تصریح کرد: اراضی دولتی از شمول مفاد این ماده خارج هستند و تطبیق نقشه‌های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح‌های جامع، تفصیلی و هادی و تصویب آن، بر عهده وزارت راه و شهرسازی است.

در رأی هیئت عمومی همچنین به استناد به نامه معاون حقوقی رئیس‌جمهور و رأی هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری استدلال شده است که اراضی دولتی از حیث تفکیک و افراز و همچنین کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری، مشمول ماده ۱۰۱ قانون شهرداری شناخته نشده‌اند.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به مراتب مذکور، بخشنامه مورخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ معاون عمران، توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور را مغایر مفاد آرای پیشین و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن تشخیص داد و آن را ابطال کرد.