به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، در این روز ۲۵۰ هزار و ۷۶۵ تن محصول شامل ۱۴۸ هزار و ۲۶۰ تن سیمان، ۷۱ هزار تن کلینکر، ۲۱ هزار تن گوگرد، ۱۰ هزار و ۳۸۰ تن قیر و ۱۲۵ تن عایق رطوبتی در تالار صادراتی کیش عرضه می شود.

تالار صنعتی و معدنی هم میزبان عرضه ۸۸ هزار و ۶۹۷ تن محصول شامل ۷۹ هزار و ۹۵۰ تن فولاد، ۵ هزار و ۶۰۰ تن آلومینیوم، یک هزار و ۶۸۵ تن مس و یک هزار و ۴۶۲ تن تیشو است.

در تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی هم قرار است ۳۷ هزار و ۴۵۵ تن محصول عرضه شود. در این تالار قرار است ۱۹ هزار و ۲۱۸ تن مواد پلیمری، ۱۲ هزار تن گوگرد، ۳ هزار و ۲۶۷ تن فرآورده های نفتی و ۲ هزار و ۹۷۰ تن روغن عرضه شود.

در تالار فرعی هم ۴ هزار و ۳۱۳ تن فولاد و مواد پلیمری روی میز فروش می رود.