به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: متقاضیان منجی غریق با دارا بودن شرایط و مدارک شامل کارت دارای اعتبار نجات غریق، گواهی آمادگی نجات غریق دارای اعتبار سال ۱۴۰۵، کارت مربیگری شنا، کارت پایان خدمت، گواهی نداشتن سوءپیشینه و حداقل مدرک تحصیلی دیپلم می‌توانند درخواست خود را برای بررسی اعلام کنند.

مهلت اولیه نام نویسی تا ۲۵ مهر در نظر گرفته شده است.

متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ارائه درخواست با حمید علائی، رئیس اداره نظارت بر تفریحات دریایی کیش با شماره تلفن ۰۹۱۳۵۹۰۲۶۲۳ تماس بگیرند.