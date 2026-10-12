استاندار گیلان گفت: انتخاب غرفه استان به‌عنوان غرفه برتر حاصل مشارکت روستاییان و تلاش مجموعه‌های اجرایی برای معرفی ظرفیت‌های تولیدی، فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان در سطح ملی است.

جایگاه نخست گیلان در نمایشگاه توانمندی های روستایی و عشایری کشور جایگاه نخست گیلان در نمایشگاه توانمندی های روستایی و عشایری کشور جایگاه نخست گیلان در نمایشگاه توانمندی های روستایی و عشایری کشور جایگاه نخست گیلان در نمایشگاه توانمندی های روستایی و عشایری کشور جایگاه نخست گیلان در نمایشگاه توانمندی های روستایی و عشایری کشور جایگاه نخست گیلان در نمایشگاه توانمندی های روستایی و عشایری کشور جایگاه نخست گیلان در نمایشگاه توانمندی های روستایی و عشایری کشور جایگاه نخست گیلان در نمایشگاه توانمندی های روستایی و عشایری کشور جایگاه نخست گیلان در نمایشگاه توانمندی های روستایی و عشایری کشور جایگاه نخست گیلان در نمایشگاه توانمندی های روستایی و عشایری کشور جایگاه نخست گیلان در نمایشگاه توانمندی های روستایی و عشایری کشور جایگاه نخست گیلان در نمایشگاه توانمندی های روستایی و عشایری کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس استاندار گیلان در آیین اختتامیه ششمین نمایشگاه توانمندی‌های روستایی و عشایری کشور که با حضور عبدالکریم حسین‌زاده معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم، زهرا بهروزآذر معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده و محسن کازرونی رئیس هیئت امنای کمیته امداد امام خمینی (ره) در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد، از غرفه‌های گیلان بازدید کرد.

استاندار گیلان در جریان این بازدید، از نزدیک در جریان نحوه معرفی محصولات کشاورزی، صنایع‌دستی، فرهنگ بومی، آداب و رسوم و جاذبه‌های گردشگری روستا‌های استان قرار گرفت.

هادی حق شناس، انتخاب غرفه گیلان به عنوان غرفه برتر نمایشگاه را نتیجه همکاری دستگاه‌های اجرایی و حضور فعال دهیاری‌های استان دانست و گفت: این عنوان، بازتابی از تنوع فرهنگی، ظرفیت تولیدی و توانمندی‌های ارزشمند روستا‌های گیلان در سطح ملی است.

وی با قدردانی از اداره کل امور روستایی و شورا‌های استانداری و دستگاه‌های مشارکت‌کننده، افزود: نمایشگاه‌های ملی این امکان را فراهم می‌کنند تا مردمی که فرصت سفر به نقاط مختلف گیلان را ندارند، با فرهنگ، محصولات بومی، صنایع‌دستی و ظرفیت‌های گردشگری روستا‌های استان آشنا شوند.

استاندار گیلان همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری رویداد‌های مشابه در استان خبر داد و گفت: برگزاری این نمایشگاه‌ها در گیلان، فرصت بیشتری برای حمایت از تولیدکنندگان محلی، معرفی توانمندی‌های روستایی و عشایری و آشنایی مردم و گردشگران با فرهنگ و آداب و رسوم استان فراهم می‌کند.

حق‌شناس همچنین در ادامه بازدید از غرفه‌های این نمایشگاه، گفت: گیلان با داشتن حدود ۲ هزار روستا، ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه‌های تولید، گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع‌دستی دارد و حضور در چنین رویدادهایی، فرصتی برای تبدیل این توانمندی‌ها به بازار و درآمد پایدار برای روستاییان است.

وی برنج، مرکبات، کیوی، زیتون، محصولات درختی و آبزیان را از مهم‌ترین ظرفیت‌های تولیدی گیلان برشمرد و افزود: بازاریابی هدفمند و فراهم‌کردن زمینه عرضه گسترده‌تر این محصولات در بازار‌های کشور، می‌تواند به رونق کسب و کار‌های محلی و تقویت اقتصاد روستا‌های استان کمک کند.

استاندار گیلان، ایجاد غرفه‌های دائمی عرضه محصولات بومی و صنایع‌دستی در تهران و دیگر نقاط کشور را اقدامی مؤثر برای توسعه اقتصاد روستایی دانست و گفت: تولیدکنندگان روستایی برای معرفی محصولات خود به بازار‌های بزرگ‌تر به بستری پایدار نیاز دارند و توسعه این مراکز می‌تواند حلقه اتصال تولید در روستا به مصرف در شهر‌ها باشد.

هادی حق‌شناس با اشاره به تنوع فرهنگی و قومی گیلان، افزود: گالش‌ها، تالش‌ها و گیلک‌ها، هر یک با فرهنگ، آیین‌ها و پیشینه ارزشمند خود، بخشی از هویت تاریخی استان را شکل داده‌اند؛ هویتی که در کنار طبیعت گیلان می‌تواند زمینه‌ساز توسعه گردشگری فرهنگی و روستایی باشد.

وی دریا، جنگل، جلگه، روستا‌های تاریخی و موزه میراث روستایی گیلان را از جلوه‌های ممتاز گردشگری استان دانست و افزود: توسعه گردشگری روستایی زمانی به رونق واقعی اقتصاد محلی منجر می‌شود که با معرفی صنایع‌دستی، محصولات بومی و مشارکت مستقیم جوامع محلی همراه باشد.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور هم در جریان بازدید از ششمین نمایشگاه توانمندی‌های روستایی و عشایری کشور، از غرفه گیلان دیدن کرد.