به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، سازمان برنامه و بودجه کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: افزایش کالابرگ برای حدود ۴۰ میلیون تن از هموطنان که مشمولان طرح هستند، پس از تکمیل فرم خوداظهاری و ثبت درخواست صورت می‌گیرد.

در این اطلاعیه آمده است: بدنبال دستور رئیس‌جمهور مبنی بر کمک به معیشت خانوار‌ها و در راستای سیاست‌های هدفمندسازی یارانه‌ها و حمایت از قشر‌های کم‌درآمد، افزایش اعتبار کالابرگ در این مرحله در دستور کار دولت قرار گرفت.

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بر این اساس، در این مرحله، حدود ۴۰ میلیون تن از هموطنان، یعنی حدود ۱۸ میلیون و سیصد هزار خانوار، پس از تکمیل فرم خوداظهاری و ثبت درخواست، مشمول افزایش کالابرگ می‌شوند.

لازم به ذکر است؛ نحوه رسیدگی به درخواست سرپرستان خانواری که متقاضی بازنگری و به‌روزرسانی اطلاعات خود هستند، پس از اجرای مرحله نخست، از همین سامانه اطلاع‌رسانی می‌شود.