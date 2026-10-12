شناسایی یک مورد کرونا و یک مورد آنفلوآنزای نوع B در بویراحمد
رئیس مرکز بهداشت و درمان بویراحمد از ثبت چهار مورد شدید تنفسی و شناسایی یک مورد ابتلا به کرونا و یک مورد آنفلوآنزای نوع B طی روزهای ۱۸ و ۱۹ مهرماه در این خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، محسن اسدی، رئیس مرکز بهداشت و درمان شهرستان بویراحمد، گفت طی روزهای ۱۸ و ۱۹ مهرماه سال ۱۴۰۵، چهار مورد ابتلای شدید تنفسی در این شهرستان گزارش و از هر چهار مورد نمونهگیری انجام شد.
اسدی افزود: بر اساس نتایج بررسی نمونههای گرفتهشده، یک مورد ابتلا به کووید ۱۹ و یک مورد ابتلا به آنفلوآنزای نوع B شناسایی شده است.
وی با اشاره به نتایج آزمایشهای انجامشده بیان کرد: از مجموع چهار نمونه بررسیشده، یک نمونه از نظر کرونا و یک نمونه از نظر آنفلوآنزای نوع B مثبت بوده است.
رئیس مرکز بهداشت و درمان شهرستان بویراحمد با اعلام این آمار، بر اهمیت پایش موارد بیماریهای تنفسی و توجه به وضعیت ابتلا در روزهای پیشرو تأکید کرد.