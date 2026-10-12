رئیس مرکز بهداشت و درمان بویراحمد از ثبت چهار مورد شدید تنفسی و شناسایی یک مورد ابتلا به کرونا و یک مورد آنفلوآنزای نوع B طی روزهای ۱۸ و ۱۹ مهرماه در این خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، محسن اسدی، رئیس مرکز بهداشت و درمان شهرستان بویراحمد، گفت طی روزهای ۱۸ و ۱۹ مهرماه سال ۱۴۰۵، چهار مورد ابتلای شدید تنفسی در این شهرستان گزارش و از هر چهار مورد نمونه‌گیری انجام شد.

اسدی افزود: بر اساس نتایج بررسی نمونه‌های گرفته‌شده، یک مورد ابتلا به کووید ۱۹ و یک مورد ابتلا به آنفلوآنزای نوع B شناسایی شده است.

وی با اشاره به نتایج آزمایش‌های انجام‌شده بیان کرد: از مجموع چهار نمونه بررسی‌شده، یک نمونه از نظر کرونا و یک نمونه از نظر آنفلوآنزای نوع B مثبت بوده است.