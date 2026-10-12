دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با تشدید نظارت‌ها بر روند مالی مراکز درمانی، به بیماران و همراهانشان هشدار داد که پرداخت هرگونه وجه خارج از فیش رسمی و تعرفه‌های مصوب بیمارستان، غیرقانونی است و با متخلفان قاطعانه برخورد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دانشگاه علوم پزشکی اهواز در راستای دفاع از حقوق شهروندان و شفاف‌سازی فرآیند‌های مالی در بیمارستان‌ها، نظارت بر بخش‌های درمانی را به‌صورت جدی و سخت‌گیرانه کلید زد.

بر اساس این گزارش، دریافت هرگونه وجه نقد یا کارت به کارتِ خارج از چارچوب صورت‌حساب رسمی و تعرفه‌های مصوب قانونی — تحت هر عنوانی که باشد — تخلف آشکار محسوب می‌شود. در همین راستا، بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز پیشگام اجرای این طرح نظارتی شده است تا از هرگونه اجحاف در حق مراجعان جلوگیری کند.

معاونت درمان و واحد بازرسی دانشگاه علوم پزشکی اهواز اعلام کردند که تیم‌های بازرسی به‌صورت مستمر این موضوع را رصد می‌کنند و در صورت دریافت گزارش و اثبات تخلف، بدون هیچ‌گونه اغماض و مطابق قانون با افراد خاطی برخورد خواهد شد.

راه ارتباطی با بازرسی و ثبت شکایات

دانشگاه علوم پزشکی اهواز از تمامی بیماران و همراهان گرامی درخواست کرد تا در صورت مشاهده هرگونه درخواست برای پرداخت وجه خارج از چارچوب رسمی، موضوع را بلافاصله گزارش دهند.

شهروندان می‌توانند تخلفات را از طریق راه‌های زیر پیگیری کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به آنها رسیدگی شود:

سامانه تلفنی پاسخگویی وزارت بهداشت: شماره ۱۹۰

مراجعه به دفتر بازرسی و شکایات بیمارستان‌ها

مراجعه مستقیم به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز