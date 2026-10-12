آیین تجلیل از سرآمدان اثرگذار حوزه آموزش عالی و رتبه‌های برتر آزمون سراسری با حضور رئیس‌جمهور و وزیران علوم و بهداشت برگزار و طی آن از جمعی از دانشگاهیان، پزشکان و پرستاران ایثارگر دوران جنگ و برگزیدگان پنج گروه آزمایشی کنکور قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیین تجلیل از سرآمدان اثرگذار حوزه آموزش عالی در دوران جنگ و رتبه‌های برتر آزمون سراسری همزمان در آیین بازگشایی دانشگاه‌های کشور در سال تحصیلی جدید، با حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، حسین سیمایی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حجت‌الاسلام مصطفی رستمی نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و رضا محمدی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور برگزار شد.

در این مراسم، از شماری از چهره‌های اثرگذار در حوزه‌های علمی، آموزشی و درمانی که در جریان جنگ با ایثار، فداکاری و تداوم فعالیت‌های علمی و درمانی، نقش‌آفرینی کردند، تجلیل شد.

تجلیل از دانش‌آموخته‌ای که والدین خود را در جنگ از دست داد

در بخش نخست این مراسم، از مهندس فهیمه‌سادات هاشمی‌تبار، دانش‌آموخته ممتاز مهندسی صنایع دانشگاه تهران و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کسب‌وکار دانشگاه صنعتی شریف، تقدیر شد.

وی در جریان جنگ ۱۲روزه، پدر و مادر خود، شهید دکتر سیداصغر هاشمی‌تبار و شهیده طاهره طاهری، را در حمله دشمن به منزل مسکونی‌شان از دست داد و خود نیز در این حادثه جانباز شد.

تقدیر از استاد دانشگاه خوارزمی برای برگزاری کلاس در مجاورت پل آسیب‌دیده

در ادامه، از دکتر علی قنبری، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و استاد رشته عمران، به‌دلیل برگزاری کلاس درس در مجاورت پل بی‌یک پس از هدف قرار گرفتن این پل در جریان جنگ ۴۰روزه، تجلیل شد.

تجلیل از پزشکان و پرستاران فداکار در روز‌های جنگ

در این مراسم از دکتر طیبه زراعی، متخصص بیهوشی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، به‌دلیل ارائه خدمات درمانی در جزیره ابوموسی در روز‌های جنگ تقدیر شد.

دکتر سینا سلیمی‌کوچی، جراح عمومی بیمارستان لامرد، نیز از دیگر چهره‌های مورد تجلیل بود که بنا بر اعلام مجری مراسم، پس از بمباران و با وجود آسیب‌دیدگی دست خود، به اتاق عمل رفت و به مدت ۲۴ ساعت به‌طور پیوسته به جراحی و درمان مجروحان پرداخت.

در بخش دیگری از این آیین، از ندا سگوند، پرستار بیمارستان امام علی (ع) اندیمشک، به‌دلیل ماندن بر بالین بیماران هنگام وقوع انفجار، با وجود آسیب‌دیدگی خود و همراهی در روند درمان بیماران، تقدیر شد.

تجلیل از رتبه‌های برتر آزمون سراسری

در بخش پایانی این مراسم، با حضور رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، از رتبه‌های برتر آزمون سراسری در گروه‌های آزمایشی علوم انسانی، علوم تجربی، علوم ریاضی و فنی، هنر و زبان‌های خارجی تجلیل شد.

در گروه آزمایشی علوم انسانی، پریزاد نیرومند رتبه اول، یاس هاشمی رتبه دوم، پوریا زراعی رتبه سوم، محمدحسین تقدیسی رتبه چهارم و علی دهقانی رتبه پنجم را کسب کردند.

در گروه آزمایشی علوم تجربی، آرش محمدی رتبه اول، سید آروین حسینی رتبه دوم، علی جعفری رتبه سوم، سارینا واحدی رتبه چهارم و محسن حیدری رتبه پنجم را به دست آوردند.

در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی نیز اشکان کریمی رتبه اول، امیر کیان رئیسی رتبه دوم، امیرحسین جعفری رتبه سوم، پارسا علیزاده رتبه چهارم و نیلسا حیدریان رتبه پنجم را کسب کردند.

در گروه آزمایشی هنر، غزل کرمی رتبه اول، هدا ناصری طاهری رتبه دوم و ملیکا شجاعی رتبه سوم شدند.

در گروه آزمایشی زبان‌های خارجی، ثنا اکرمی رتبه اول و سارا علایی رتبه دوم را به دست آوردند.

در این مراسم، ثنا اکرمی، رتبه نخست گروه آزمایشی زبان‌های خارجی آزمون سراسری، در مراسم تجلیل از رتبه‌های برتر کنکور پشت تریبون با تأکید بر اهمیت جان انسان‌ها که این مسئله را به یقین دکتر پزشکیان درک می‌کنند، ابراز امیدواری کرد ایران به کشوری آرام، آباد، مرفه و مقتدر تبدیل شود.