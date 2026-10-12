مخزن ملی نرم‌افزار‌های متن‌باز با پشتیبانی از بیش از ۲۱ میلیون بسته نرم‌افزاری، ۲۰ توزیع لینوکس و ۱۶ زبان برنامه‌نویسی، به منظور تسهیل دسترسی توسعه‌دهندگان و دانشگاهیان به منابع نرم‌افزاری، راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجید فولادیان، معاون خدمات پایه و دارایی‌های دیجیتال سازمان فناوری اطلاعات ایران، با اعلام این خبر اظهار کرد: این مخزن از طریق نشانی repo.ito.gov.ir در دسترس توسعه‌دهندگان، دانشگاهیان و سایر علاقه‌مندان به نرم‌افزار‌های متن‌باز قرار دارد.

وی افزود: این مخزن با هدف تحقق اهداف دولت هوشمند، تقویت امنیت سایبری و توسعه استقلال فناورانه کشور راه‌اندازی شده و بستری برای دسترسی به نرم‌افزار‌های متن‌باز، کتابخانه‌ها، ابزار‌های توسعه، مدل‌های زبانی بزرگ (LLM) و سایر بسته‌های نرم‌افزاری مورد نیاز فعالان این حوزه فراهم می‌کند.

دسترسی پایدار به منابع نرم‌افزاری با تعرفه نیم‌بها

فولادیان دسترسی به منابع نرم‌افزاری در شرایط اختلال یا محدودیت اینترنت بین‌الملل، افزایش پایداری خدمات و ارائه خدمات با تعرفه نیم‌بها را از مهم‌ترین مزایای این سامانه برشمرد.

وی افزود: راه‌اندازی این مخزن می‌تواند نیاز توسعه‌دهندگان به استفاده از فیلترشکن (VPN) و وابستگی به مخازن خارجی، به‌ویژه مخازنی را که دسترسی کاربران ایرانی به آنها با محدودیت مواجه است، کاهش دهد.

معاون خدمات پایه و دارایی‌های دیجیتال سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: دسترسی آسان‌تر و سریع‌تر به نسخه‌های جدید ابزار‌های توسعه، کتابخانه‌ها و چارچوب‌های نرم‌افزاری نیز می‌تواند به تقویت زیست‌بوم نرم‌افزاری کشور کمک کند.

امکان جست‌و‌جو، دریافت و به‌روزرسانی بسته‌های نرم‌افزاری

فولادیان با اشاره به قابلیت‌های مخزن ملی نرم‌افزار‌های متن‌باز گفت: کاربران می‌توانند بسته‌های نرم‌افزاری مورد نیاز خود را جست‌و‌جو کنند، مشخصات فنی آنها را ببینند و راهنمای نصب و استفاده متناسب با سیستم‌عامل خود را دریافت کنند.

وی افزود: کاربران می‌توانند با اتصال مستقیم به مخزن نرم‌افزاری، بسته‌های موجود را دریافت یا به‌روزرسانی کنند. همچنین امکان جست‌وجوی بسته‌ها و مشاهده اطلاعات آنها از طریق پورتال سامانه فراهم شده است.

پیش‌بینی سازوکار تکمیل مخزن بر اساس نیاز کاربران

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره نحوه دسترسی به بسته‌های نرم‌افزاری مورد نیاز کاربران ادامه داد: در صورتی که بسته مورد نظر در مخزن موجود نباشد، کاربران می‌توانند از قابلیت «Mirror۲» به‌عنوان پروکسی برای دسترسی به مخازن بین‌المللی استفاده کنند.

فولادیان ادامه داد: اگر بسته مورد نظر همچنان در دسترس نباشد، امکان ثبت درخواست برای افزودن آن به مخزن ملی از طریق پورتال سامانه فراهم است.



