مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی از ثبت و رسیدگی به بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ مورد حادثه در بخش‌های آب و فاضلاب استان طی سه ماهه تابستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، امیر فاطمی با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی مرکز ارتباطات مردمی (۱۲۲) و تیم‌های امداد و حوادث در پیک مصرف تابستان گفت: در سه‌ماهه تابستان امسال، در مجموع ۷ هزار و ۲۷۹ مورد حادثه در بخش آب و ۲۳۹ مورد حادثه در بخش فاضلاب در سطح استان گزارش و توسط اکیپ‌های عملیاتی رسیدگی شد.

وی با تشریح تفکیک حوادث رخ‌داده در حوزه آب افزود: بیشترین فراوانی حوادث ثبت‌شده در بخش آب مربوط به ترکیدگی لوله با ۲ هزار و ۹۳۴ مورد بوده و در این بازه زمانی یک هزار و ۴۹۱ مورد گزارش قطعی آب، ۹۹۵ مورد نشت آب در حوضچه کنتور و ۴۰۱ مورد خرابی شیرفلکه و انشعابات به ثبت رسیده است.

فاطمی به توزیع جغرافیایی این اتفاقات اشاره کرد و گفت: بیشترین میزان حوادث به شهرستان بجنورد اختصاص داشته، به‌طوری که در شهر بجنورد ۲ هزار و ۹۷۱ مورد حادثه ثبت شده و نیرو‌های امدادی در سریع‌ترین زمان ممکن برای پایداری جریان آب شرب وارد عمل شدند.

مدیرعامل آبفای خراسان شمالی همچنین با اشاره به گزارش‌های دریافتی از طریق سامانه ارتباط با مشتریان (۱۲۲) گفت: از میان کل گزارش‌های ثبت‌شده حوادث، یک هزار و ۴۰۷ مورد تماس نامرتبط با وظایف و خدمات شرکت آب و فاضلاب بوده است.

وی در ادامه با مقایسه آمار نسبت به سال گذشته خاطرنشان کرد: در مدت مشابه سال گذشته (تابستان ۱۴۰۴)، در مجموع ۹ هزار و ۲۸۷ تماس با مرکز ارتباط با مشتریان ۱۲۲ برقرار شده بود که از این تعداد، ۴ هزار و ۸۳۶ مورد غیرمرتبط اعلام شد. آمار‌های امسال حاکی از کاهش تماس‌های غیرمرتبط و افزایش آگاهی و دقت هم‌استانی‌ها در گزارش دقیق حوادث بوده است.