در معاملات دوشنبه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵، در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران مجموعاً ۳۰ هزار و ۸۷۹ تن فرآورده هیدروکربوری عرضه خواهد شد که از این میزان، ۲۵ هزار و ۱۷۹ تن در رینگ داخلی و ۵ هزار و ۷۰۰ تن در رینگ بین‌الملل عرضه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجم عرضه فرآورده‌های هیدروکربوری نسبت به عرضه قبلی در مجموع یک‌هزار و ۴۰ تن افزایش خواهد داشت؛ به‌طوری‌که عرضه رینگ داخلی ۲۶۵ تن و عرضه رینگ بین‌الملل ۷۷۵ تن افزایش یافته است.

در بخش برق نیز مجموع عرضه‌ها به یک میلیارد و ۳۸۷ میلیون و ۸۴۳ هزار و ۶۸۰ کیلووات‌ساعت خواهد رسید که شامل یک میلیارد و ۳۵۱ میلیون و ۳۴۴ هزار کیلووات‌ساعت برق عادی و ۳۶ میلیون و ۴۹۹ هزار و ۶۸۰ کیلووات‌ساعت برق سبز است.