وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به الگوی رفتاری شهید بهشتی، بر ضرورت حاکمیت اخلاق، منطق و فضای گفت‌و‌گو در محیط دانشگاهی تأکید کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حسین سیمایی صراف، وزیر علوم تحقیقات و فناوری در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه «شهید بهشتی واجد خصلت‌هایی بود که امروز بیش از گذشته به آنها نیاز داریم»، افزود: مرد خرد، عقلانیت، انصاف، عدالت، گفت‌و‌گو و مدارا از ویژگی‌های بارز این شخصیت است که باید الگوی جامعه دانشگاهی قرار گیرد. وی با اشاره به خاطراتی از دوران فعالیت شهید بهشتی، بر اهمیت شجاعت اخلاقی در برابر موج‌های کاذب و ضرورت حفظ فضای گفت‌و‌گو و مناظره مبتنی بر انصاف تأکید کرد.

بازگشایی موفق حضوری؛ دستاوردی برای آموزش عالی

سیمایی صراف با ابراز خرسندی از شرایط مطلوب آغاز سال تحصیلی جدید، تصریح کرد: به گفته رؤسای دانشگاه‌ها، نخستین بار است که در هفته اول مهرماه، دانشجویان تقریباً به‌طور کامل و با اشتیاق در کلاس‌های درس حاضر شدند. وزیر علوم افزود: این فضای امن و باثبات، زمینه‌ساز تحقق رشد علمی و مرجعیت علمی است و تمامی اعضای جامعه دانشگاهی باید متعهد به حفظ این آرامش باشند.

مطالبات وزیر علوم برای تقویت زیرساخت‌های آموزشی

وزیر علوم همچنین به تبیین نیاز‌های کلیدی آموزش عالی پرداخت و گفت: دانشگاه نباید یک نهاد محلی بماند؛ دانشگاه باید با جهان در تعامل باشد و بین‌المللی شود که این امر نیازمند حمایت‌های مالی است.

سیمایی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به موضوع تقویت کلاس‌های هوشمند که رئیس‌جمهور از سال گذشته پیگیر آن بوده است، از رؤسای دانشگاه‌ها خواست این مسیر را با جدیت دنبال کنند.

وی خطاب به رئیس‌جمهور گفت: تقویت کلاس‌های هوشمند، یک گام فراتر از کلاس‌های مجازی است. ممکن است به دلیل ناترازی انرژی یا در صورت بروز شرایطی مانند جنگ، بار دیگر با وقفه‌هایی در روند آموزش حضوری مواجه شویم؛ ازاین‌رو، لازم است زیرساخت‌های آموزشی متناسب با این شرایط توسعه پیدا کنند.

وزیر علوم تأکید کرد: حتی در شرایط عادی نیز کلاس‌های هوشمند به ارتقای کیفیت آموزش کمک می‌کنند. امیدواریم در این زمینه از حمایت‌های بیشتر رئیس‌جمهور برخوردار شویم.

لزوم حفظ اخلاق دانشگاهی و تقویت فضای گفت‌و‌گو

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه تداوم شرایط مطلوب در دانشگاه‌ها نیازمند تعهد جمعی است، تصریح کرد: شرط تداوم این وضعیت آن است که همه ما به اخلاق، رعایت اصول و منش دانشگاهی، گفت‌و‌گو و عقلانیت متعهد باشیم. باید فضای امن و آرام دانشگاه‌ها را حفظ کنیم و به وظایف ذاتی خود در قبال کشور و نظام عمل کنیم.

وی با اشاره به ضرورت هوشیاری در برابر تهدید‌ها گفت: باید توجه داشته باشیم که دشمن از روشن بودن چراغ دانشگاه در ایران رضایت ندارد؛ بنابراین، همه ما باید حافظ امنیت دانشگاه‌ها باشیم و برای تداوم آن تلاش کنیم.

سیمایی در ادامه، با اشاره به برخی مسائل و نیاز‌های آموزش عالی کشور، اظهار کرد: دانشگاه نمی‌تواند نهادی صرفاً محلی باشد، بلکه باید ماهیتی بین‌المللی داشته باشد و امکان رفت‌وآمد علمی و تعامل با مراکز دانشگاهی جهان در آن فراهم شود.

کاهش فرصت‌های مطالعاتی و ضرورت به‌روزرسانی آزمایشگاه‌ها

وی با تأکید بر نقش حمایت‌های مالی در بین‌المللی شدن دانشگاه‌ها افزود: توسعه ارتباطات بین‌المللی دانشگاه‌ها به حمایت‌های مالی نیاز دارد. متأسفانه فرصت‌های مطالعاتی و اعزام‌های علمی کاهش یافته است؛ درحالی‌که این فرصت‌ها، به‌ویژه در حوزه‌های نوین علمی و فناوری، اهمیت بیشتری پیدا کرده‌اند.

وزیر علوم همچنین به ضرورت نوسازی تجهیزات و امکانات پژوهشی اشاره کرد و گفت: آزمایشگاه‌های دانشگاه‌ها نیازمند به‌روزرسانی هستند و توجه به این موضوع می‌تواند زمینه ارتقای ظرفیت‌های علمی و پژوهشی کشور را فراهم کند.