مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، با اشاره به روند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در استان تهران اظهار کرد: تاکنون بیش از ۴۰۰ مگاوات ظرفیت انرژی خورشیدی در سطح این استان به بهره‌برداری رسیده است.



به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، کامبیز ناظریان، در برنامه زنده تلویزیونی با اشاره به پیگیری توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در استان تهران افزود: کمیته ویژه‌ای در استانداری تهران مسئولیت راهبری و پیگیری این حوزه را بر عهده دارد و در همین راستا، بیش از یک هزار و ۲۵۰ مگاوات ظرفیت جدید نیز در دست اجراست.

وی افزود: توسعه انرژی خورشیدی، گامی مؤثر در مسیر تنوع‌بخشی به منابع تأمین انرژی و تقویت پایداری شبکه برق است.