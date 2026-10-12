در وزن ۵۵ کیلوگرم که ۱۸ نفر حضور دارند، آرمین شمسی پور در دور اول به مصاف ماکسیم سارمانوف از مولدوای می‌رود و در صورت پیروزی در دور بعد در مقابل ژائو از چین قرار خواهد گرفت.

در وزن ۶۰ کیلوگرم که ۲۱ شرکت کننده دارد، محمد عشیری در دور اول به مصاف اسکریپچاک از لهستان می‌رود و در صورت غلبه بر این حریف در مرحله بعد باید با علیف از آذربایجان مبارزه کند.

در وزن ۶۳ کیلوگرم که ۲۴ نماینده دارد، عرفان جرکنی در دور نخست به مصاف خوزروانیزه از گرجستان می‌رود و در صورت برد در مرحله بعد با تروپلینی از آلبانی مبارزه خواهد کرد.

در وزن ۶۷ کیلوگرم که ۲۵ کشتی گیر حضور دارند، محمد کمالی در دور نخست با بوستامانته از شیلی مبارزه می‌کند و در صورت پیروزی در مرحله بعد با مانف از بلغارستان کشتی می‌گیرد.

در وزن ۷۲ کیلوگرم که ۲۵ نفر حضور دارند، احمدرضا محسن نژاد در دور نخست با کوچکوروف از ازبکستان کشتی می‌گیرد و در صورت پیروزی در این دیدار، در دور دوم به مصاف خلیل‌اف از آذربایجان می‌رود.

در وزن ۷۷ کیلوگرم که ۲۷ نماینده دارد، اهورا بویری در دور اول به مصاف یرمیف از استونی می‌رود و در صورت شکست این حریف، در دور بعد باید با برنده مبارزه علم‌الدین از مصر و نورالله‌یف از آذربایجان کشتی بگیرد.

در وزن ۸۲ کیلوگرم که ۲۷ نفر شرکت کرده‌اند، ابوالفضل مهمدی در دور نخست استراحت دارد، در مرحله دوم با برنده مبارزه زلنکا از چک و میکلادزه از گرجستان قرار خواهد گرفت.

در وزن ۸۷ کیلوگرم که ۲۵ نفر حضور دارند، یاسین یزدی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با برنده کشتی، واموس از صربستان و اوزاکوف از ازبکستان مبارزه می‌کند.

در وزن ۹۷ کیلوگرم که ۲۵ نفر شرکت کرده‌اند، محمدهادی صیدی در دور نخست به مصاف زامبرانو از اکوادور می‌رود و در صورت پیروزی در این دیدار، در دور دوم به مصاف برنده مبارزه رضایف از آذربایجان و چاتساتوروف از یونان می‌رود.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم که ۲۰ کشتی گیر ثبت نام کرده‌اند، ابوالفضل فتحی تزنگی در دور اول استراحت دارد و در دور دوم به مصاف برنده کشتی دارابوس از مجارستان و باکر از ترکیه خواهد رفت.