به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، دکتر سیدآبادی رئیس بیمارستان کامکار عرب‌نیا، با اشاره به بهره‌برداری از دستگاه رادیولوژی دیجیتال پایامد، گفت: با توجه به پراکندگی بخش‌های بستری بیمارستان، تأمین این دستگاه به‌عنوان رادیولوژی پشتیبان، زمینه تسهیل فرایند تصویربرداری و تشخیص پزشکی بیماران بستری را فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه این دستگاه با مساعدت خیرین حوزه سلامت خریداری شده است، افزود: همزمان با تأمین تجهیزات، عملیات بازسازی و بهسازی واحد رادیولوژی نیز جهت ارتقای زیرساخت‌های ارائه خدمات انجام شده است.

رئیس بیمارستان کامکار عرب‌نیا با تأکید بر اینکه این اقدامات با اعتبار بیش از ۲۵۰ میلیارد ریال اجرا شده، خاطرنشان کرد: این طرح گامی مؤثر در توسعه فضا‌های درمانی و افزایش رضایتمندی بیماران است و مشارکت خیرین، نقش ارزشمندی در بهبود خدمات‌رسانی دارد.