استاندار گیلان با هدف توسعه تعاملات دوجانبه و تقویت همکاری‌های مشترک به همراه اسکندر مؤمنی وزیر کشور به جمهوری آذربایجان سفر کرد.

استاندار گیلان به همراه وزیر کشور، عازم جمهوری آذربایجان شد

استاندار گیلان به همراه وزیر کشور، عازم جمهوری آذربایجان شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ اسکندر مؤمنی وزیر کشور، به دعوت رسمی همتای آذربایجانی خود و در رأس هیئتی از مقامات کشوری، عازم باکو شد.

دیدار و گفت‌و‌گو با ولایت عیوض‌اف، وزیر کشور جمهوری آذربایجان و دیگر مقامات این کشور، با هدف گسترش مناسبات و توسعه همکاری‌های دوجانبه، از مهم‌ترین برنامه‌های این سفر است.

هادی حق‌شناس استاندار گیلان، با توجه به ظرفیت‌های مرزی، اقتصادی و ترانزیتی استان و نقش راهبردی گیلان در توسعه روابط ایران با کشور‌های همسایه، وزیر کشور را در این سفر همراهی می‌کند.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، استاندار اردبیل، یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور و رئیس امور بین‌الملل وزارت کشور هم از دیگر اعضای هیئت همراه وزیر کشور در این سفر هستند.