مدیرکل دفتر جذب مشارکت‌های مردمی تجدیدپذیر‌های ساتبا با اشاره به توسعه نیروگاه‌های مقیاس کوچک گفت: ظرفیت این نیروگاه‌ها به ۶۴۶ مگاوات رسیده و عملکرد امسال نیز تاکنون به حدود ۱۴۷ مگاوات رسیده است.



به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما بنقل از ساتبا نیوز؛ رضا فتاحی افزود: در طرح انشعابی، عملکرد نیروگاه‌های احداث‌شده به بیش از ۲۲۰ مگاوات رسیده و در قالب طرح حمایتی نیز بیش از ۵۰ هزار نیروگاه روی سقف منازل مددجویان احداث شده است.

وی ادامه داد: در طرح کشاورزی حدود ۷۰ مگاوات، طرح شهرک‌ها حدود ۸۷ مگاوات، طرح ادارات حدود ۶۵ مگاوات و طرح مدارس نیز حدود ۵ مگاوات عملکرد ثبت شده است.

مدیرکل دفتر جذب مشارکت‌های مردمی تجدیدپذیر‌های ساتبا با اشاره به برنامه‌های جدید این حوزه اظهار کرد: طرح‌های متنوعی در زمینه جذب مشارکت مردمی به برنامه توسعه تجدیدپذیر‌ها اضافه شده و طرح مدارس و مؤسسات آموزشی و همچنین پایش عمیق‌تر ادارات و صنایع به‌صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است.