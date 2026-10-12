\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u06a9\u0631\u062f\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c\u00a0\u0631\u0634\u062a\u0647\u200c\u0645\u062d\u0644\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062c\u062f\u06cc\u062f \u0648 \u0627\u0635\u0644\u0627\u062d\u0627\u062a \u062f\u0641\u062a\u0631\u0686\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u0631\u0634\u062a\u0647 \u0646\u06cc\u0632 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0633\u0646\u062c\u0634 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0647\u0644\u062a \u0628\u0647 \u0647\u06cc\u0686 \u0648\u062c\u0647 \u062a\u0645\u062f\u06cc\u062f \u0646\u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0634\u062f.