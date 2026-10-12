به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این موفقیت بار دیگر نام دانشگاه مراغه را در میان برگزیدگان یکی از جوایز مهم علمی و محیط‌زیستی کشور قرار داد. دانشگاه مراغه پیش از این نیز در سال ۱۳۹۶ موفق به کسب این جایزه شده بود.

بیست‌ویکمین دوره جایزه دکتر تقی ابتکار با هدف تجلیل از تلاش‌های متخصصان، پژوهشگران و فعالان حوزه محیط زیست، به همت مرکز غیردولتی صلح و محیط زیست و با حضور جمعی از استادان دانشگاه، مسئولان و فعالان محیط زیست برگزار شد. در این مراسم، برگزیدگان بخش‌های مختلف این جایزه معرفی و مورد تجلیل قرار گرفتند.

در این دوره جایزه پژوهشگر جوان به دکتر نیکو حمزه‌پور، دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه، به پاس فعالیت‌های علمی و پژوهشی ارزشمند ایشان در حوزه حفاظت از خاک و محیط زیست اهدا شد.

پژوهش‌های خانم حمزه‌پور زمینه‌هایی همچون حکمرانی خاک، بیابان‌زایی، خنثی‌سازی تخریب اراضی، کربن‌زدایی، حفاظت از خاک، قوانین بین‌المللی مرتبط با محیط زیست و بررسی شوری خاک در حوزه دریاچه ارومیه را در بر می‌گیرد. فعالیت‌های پژوهشی ایشان در این حوزه‌ها، نقش مؤثری در توسعه دانش مرتبط با مدیریت پایدار منابع خاک و مواجهه با چالش‌های زیست‌محیطی ایفا می‌کند.