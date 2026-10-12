سامانه مطالبه‌گری هوشمند سو، گامی مهم در تقویت نظارت همگانی و پاسخگویی و ایجاد بستر یکپارچه برای ثبت، ارجاع و پیگیری مطالبات و مسائل مردم در حوزه‌های مختلف رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سامانه مطالبه‌گری هوشمند " سو"، گامی مهم در تقویت نظارت همگانی و پاسخگویی و ایجاد بستر یکپارچه برای ثبت، ارجاع و پیگیری مطالبات و مسائل مردم در حوزه‌های مختلف رونمایی شد.

این سامانه درحاشیه جلسه ستاد امربه معروف ونهی ازمنکر شهرستان آمل با حضور امام جمعه آمل، معاون فرماندار ویژه شهرستان، فرمانده سپاه واعضای این شورا رونمایی ومعرفی شد.

دبیر ستاد امربه معروف ونهی ازمنکر شهرستان آمل گفت، شهروندان می‌توانند با ورود به این سامانه و ایجاد حساب کاربری، مسائل و چالش‌های موجود در محل سکونت خود را ثبت و برای بررسی و رسیدگی به دستگاه مربوطه ارسال کنند.

حجت الاسلام محمدعلی ابراهیم زاده افزود: در این سامانه برای دستگاه‌های اجرایی نیز پنل‌های کاربری اختصاصی پیش‌بینی شده است تا گزارش‌های ثبت‌شده پس از ارجاع، در مسیر مشخص و قابل پیگیری قرار گیرد و دستگاه مربوطه نسبت به بررسی و رفع مسئله اقدام کند.

وی ادامه داد، یکی از قابلیت‌های مهم سامانه «سو»، امکان اطلاع‌رسانی مرحله‌به‌مرحله به ثبت‌کننده گزارش است؛ به‌گونه‌ای که کاربر می‌تواند از طریق پیامک و پنل شخصی خود، روند رسیدگی به گزارش و وضعیت اقدامات انجام‌شده را دنبال کند.

به گفته دبیرستاد امر به معروف ونهی از منکر آمل، این سامانه همچنین با ایجاد سازوکار مشخص برای احراز هویت کاربران و ثبت گزارش‌ها، زمینه کاهش گزارش‌های غیرواقعی و افزایش دقت در رسیدگی به مطالبات مردمی را فراهم می‌کند.

حجت الاسلام ابراهیم زاده، رونمایی از سامانه مطالبه‌گری هوشمند این ستاد را گامی مهم در جهت تقویت فرهنگ مطالبه‌گری، نظارت همگانی، مشارکت مردمی و افزایش پاسخگویی دستگاه‌ها دانست.

وی با تأکید بر نقش مطالبه‌گری مسئولانه در جامعه افزود: مطالبه‌گر اگر به صورت درست هدایت شود، یعنی در چارچوب مسئولیت‌پذیری اجتماعی و کمک به حل مسائل جامعه، هر شهروند می‌تواند نسبت به محیط پیرامون خود بی‌تفاوت نباشد، مشکل را به درستی گزارش کند، آن را پیگیری کند و تا رسیدن به نتیجه پای کار بماند.

دبیر ستاد امر به معروف ونهی ازمنکر آمل، با اشاره به ویژگی‌های این نرم‌افزار هوشمند تصریح کرد: این سامانه تلاش می‌کند این مسیر را به صورت منظم، شفاف و هدفمند دنبال کند؛ یعنی صدای مردم به جای اینکه در میان پیام‌ها و گلایه‌های پراکنده گم شود، در یک فرآیند مشخص به دستگاه مسئول منتقل و پیگیری می‌شود.

حجت الاسلام ابراهیم زاده، با بیان اینکه هدف این سامانه فقط ثبت گزارش نیست، خاطرنشان کرد: هدف ما حل مسئله است، نه فقط ثبت گزارش، هدف، افزایش پاسخگویی است، نه فقط افزایش بار دستگاه‌ها. هدف، مطالبه‌گری نیست، بلکه ایجاد امید از طریق دیدن نتیجه مطالبات است.

وی ابراز امیدواری کرد، سامانه مطالبه‌گری ستاد بستری برای هم‌افزایی مردم و مسئولین، تسریع در پیگیری امور، ارتقای نظارت همگانی و گامی در حرکت به سوی جامعه‌ای مسئول‌تر و امیدوارتر تبدیل شود.