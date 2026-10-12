رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: ۵۰ هزار میلیارد تومان، در یک سال و نیم اخیر برای توسعه بخش ریل، جاده و خدمات استان سیستان و بلوچستان تخصیص داده شده است.

تخصیص ۵۰ هزار میلیارد تومان به توسعه استان سیستان و بلوچستان

تخصیص ۵۰ هزار میلیارد تومان به توسعه استان سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار گروه حکمرانی اقتصاد خبرگزاری صدا و سیما، حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در حاشیه بازدید از نمایشگاه توانمندی‌های استان سیستان و بلوچستان، بر ضرورت تسریع در اجرای سند توسعه این استان و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی آن تأکید کرد.

پورمحمدی گفت: سیستان و بلوچستان نخستین استانی است که برای آن روز ملی برگزار شده است و هدف از این برنامه، پیوند دادن مسئولان محلی و ملی برای تسریع در روند توسعه استان است.

وی با اشاره به تصویب سند اجرایی توسعه سیستان و بلوچستان در هیئت دولت افزود: برای کاهش فاصله شاخص‌های توسعه‌ای استان با میانگین کشوری، علاوه بر تدوین این سند، باید نهادسازی و سازوکارهای لازم برای اجرای آن نیز فراهم شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر ضرورت پیوند زیرساخت‌ها با تولید و اشتغال گفت: توسعه بنادر، خطوط ریلی، بزرگراه‌ها، راه‌های ارتباطی و انرژی‌های نو در دستور کار قرار گرفته است؛ اما هدف نهایی از اجرای این طرح‌ها باید افزایش تولید، درآمد سرانه و اشتغال در استان باشد.

پورمحمدی با اشاره به ظرفیت‌های معدنی و تجاری سیستان و بلوچستان، بر ضرورت سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، ایجاد زنجیره ارزش در معادن به‌جای خام‌فروشی و توسعه تجارت مرزی تأکید کرد.

وی همچنین از برنامه ایجاد ۸۰ هزار هکتار باغ مکانیزه و نوین در استان خبر داد و گفت: بخشی از این برنامه اجرا شده و لازم است روند اجرای آن سرعت بگیرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، تقویت ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و هنری، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی و رفع فاصله استان در حوزه سلامت و امکانات درمانی را از دیگر محورهای توسعه سیستان و بلوچستان برشمرد.

پورمحمدی همچنین از تشکیل سه کارگروه برای پیگیری مسائل استان خبر داد که شامل بررسی سند توسعه و آسیب‌شناسی اجرای آن، تولید و اشتغال و تجارت، و مسائل اجتماعی با تمرکز بر خانواده و بانوان است.

پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در جمع‌بندی این نشست از تشکیل سه کارگروه برای پیگیری برنامه‌های توسعه‌ای سیستان و بلوچستان خبر داد.

وی گفت: بررسی سند توسعه استان و آسیب‌شناسی اجرای آن، تقویت تولید، اشتغال و تجارت، و پیگیری مسائل اجتماعی و فرهنگی با تمرکز بر خانواده و بانوان، سه محور اصلی فعالیت این کارگروه‌ها خواهد بود.

در این نشست، استاندار سیستان و بلوچستان نیز با اشاره به تدوین سند اجرایی توسعه استان گفت: هدف‌گذاری شده است که شاخص‌های استان تا پایان دولت به میانگین کشوری برسد.

وی با تأکید بر اینکه سیستان و بلوچستان را نباید صرفاً استانی محروم دانست، افزود: این استان گنجی است که نباید ظرفیت‌های آن در بخش‌های مختلف پنهان بماند.

استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به طرح‌های عمرانی و زیرساختی استان اظهار کرد: در پروژه راه‌آهن استان، ۵۳ همت اعتبار هزینه شده که ۴۰ همت آن مربوط به دولت چهاردهم است. همچنین ۲۵۰ کیلومتر به طول بزرگراه‌های استان افزوده شده است.

وی با اشاره به نقش مرزهای استان در اقتصاد کشور گفت: مرزهای سیستان و بلوچستان ظرفیت مهمی برای صادرات و واردات دارند و می‌توانند به موتور محرک تجارت و اقتصاد کشور تبدیل شوند.

استاندار سیستان و بلوچستان در پایان با اشاره به ساختار سند اجرایی توسعه استان گفت: این سند ۳۸ ماده دارد که تاکنون برای ۱۷ ماده آن اقدامی انجام نشده است و لازم است اجرای این بخش‌ها با جدیت بیشتری پیگیری شود.

در این برنامه، نمایشگاه توانمندی‌های استان سیستان و بلوچستان با هدف معرفی ظرفیت‌های اقتصادی، تولیدی، معدنی، تجاری و اجتماعی استان و بررسی راهکارهای تسریع در اجرای سند توسعه آن برگزار شد.