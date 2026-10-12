به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، نوروزی گفت: پرونده فروشنده لوازم یدکی خودرو قاچاق به ارزش ۷۱۶ میلیون ریال در شعبه دوم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان یزد رسیدگی شد.

سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی یزد افزود: شعبه رسیدگی کننده با توجه به مدارک موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک گمرکی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالا، متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۴۳۳ میلیون ریال معادل دو برابر ارزش کالا جریمه نقدی محکوم کرد که در اداره اجرای احکام، حکم صادره اجرا و پرونده مختومه شد.

نوروزی ادامه داد: وﺍﺣﺪ ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ و ﻧﻈﺎﺭت ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎﺭت ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﯾﺰد در بازرسی از واحد‌های صنفی این کالا‌های قاچاق را کشف، و پرونده آن را برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال کردند.