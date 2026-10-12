به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، علی متقیان گفت: بیشتر رتبه‌های کسب شده در کنکور سراسری امسال در رشته علوم انسانی بوده است.

وی با اشاره به اینکه ۱۵۷ رتبه زیر ۱۰۰۰ توسط دانش آموزان خراسان شمالی در کنکور سراسری امسال کسب شده است، افزود: داوطلبان شهرستان بجنورد با کسب ۵۴ رتبه زیر ۱۰۰۰، بیشترین سهم را در میان شهرستان‌های استان به خود اختصاص دادند و پس از بجنورد، داوطلبان شیروان با ۳۹ رتبه، اسفراین با ۳۴ رتبه و سملقان با ۱۸ رتبه در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.

متقیان ادامه داد: داوطلبان جاجرم نیز ۶ رتبه زیر ۱۰۰۰ کسب کردند و شهرستان‌های فاروج و گرمه هر کدام سه رتبه در این گروه داشتند.

وی بیان کرد: بیشترین تعداد رتبه‌های اعلام‌شده مربوط به رشته علوم انسانی با ۸۲ رتبه است و پس از آن علوم تجربی با ۵۶ رتبه قرار دارد. در رشته ریاضی ۴۶ رتبه، در رشته زبان ۲۷ رتبه و در رشته هنر ۲۰ رتبه زیر هزار برای داوطلبان استان اعلام شده است.

وی گفت: چهار نفر از داوطلبان استان رتبه تک‌رقمی کسب کردند و در مجموع ۱۵ رتبه زیر ۱۰ نیز برای داوطلبان استان گزارش شده است.