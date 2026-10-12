مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان‌غربی از تحقق ۴۵ درصدی تعهد اشتغال استان در سال جاری خبر داد و با اشاره به ثبت ۹ هزار و ۱۰۴ فرصت شغلی جدید، از کمبود نیروی کار در بخش تولید و صنعت استان به عنوان یک چالش جدی یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، علی دهقانی با اعلام این خبر گفت: از مجموع تعهد اشتغال ۲۰ هزار و ۱۳۸ نفری که برای استان در سال جاری تعیین شده است، تاکنون ۹ هزار و ۱۰۴ مورد محقق شده که بیانگر پیشرفت ۴۵ درصدی برنامه‌های اشتغال‌زایی است.

او با اشاره به عملکرد موفق استان در سال گذشته که منجر به کسب رتبه دوم کشور در کاهش نرخ بیکاری (پس از خراسان جنوبی) شد، تصریح کرد: موفقیت‌های پیشین مرهون تسهیل در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زا و روان‌سازی فرآیند‌های اداری بود که تلاش می‌کنیم این روند را در سال جاری نیز با قوت ادامه دهیم.

دهقانی درباره توزیع اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی استان گفت: تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که ۵۲ درصد از فرصت‌های شغلی در بخش خدمات، ۲۸ درصد در بخش صنعت و ۱۹ درصد در بخش کشاورزی ایجاد شده است. همچنین آمار‌ها نشان می‌دهد ۶۲ درصد از اشتغال‌یافتگان امسال را مردان و ۳۸ درصد را زنان تشکیل می‌دهند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در ادامه با اشاره به پارادوکس موجود در بازار کار استان، افزود: با وجود اینکه جویندگان کار همچنان پیگیر فرصت‌های شغلی هستند، اما در حال حاضر بسیاری از واحد‌های تولیدی و بخش خصوصی استان با کمبود نیروی کار مواجه بوده و تقاضای زیادی برای جذب نیرو دارند.