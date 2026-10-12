وزیر امور خارجه روسیه گفت: در مورد ایران، هرگز شائبه حرکت برنامه هسته‌ای به سمت اهدف نظامی مطرح نشده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در مصاحبه با شهاب ریتنسی فعال رسانه‌ای در فضای مجازی گفت: همه نظاره‌گر سرنوشت کشور‌هایی هستند که در مسیر دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای پیشرفت‌های اولیه‌ای داشتند؛ کشور‌هایی که همچون لیبی، گام‌های فنی نخستین را برداشته بودند.

در مقابل، کشور‌هایی هم هستند که واقعاً سلاح هسته‌ای در اختیار دارند. به نظر می‌رسد بسیاری از کشور‌های در حال توسعه چنین استدلالی را مد نظر قرار می‌دهند.

وی گفت: در مورد ایران، هرگز شائبه حرکت برنامه هسته‌ای به سمت اهدف نظامی مطرح نشده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش‌های خود همواره تأکید کرده است که هیچ نشانه‌ای مبنی بر انحراف برنامه هسته‌ای ایران به سمت اهداف نظامی وجود ندارد.

تا به امروز، هیچ‌کس مدرکی دال بر خلاف این موضوع ارائه نکرده است؛ تنها شاهد اتهاماتی بی‌اساس هستیم.

لاوروف تاکید کرد: هر کسی به کشور‌هایی نگاه می‌کند که قبلا به سمت دستیابی به سلاح اتمی حرکت کرده‌اند، کشور‌هایی که قبلا گام‌های فنی را در این زمینه برداشته‌اند. همان اقدامی که لیبی انجام داد. لحظه‌ای پرونده لیبی بسته شد که این کشور برنامه سلاح اتمی را کنار گذاشت و قذافی برکنار شد و از کشورش اخراج شد و با بی احترامی در برابر دوربین کشته شد تا هیلاری کلینتون خوشحال بشود.

وی خاطرنشان کرد: هیلاری کلینتون در حالی که در برابر تلویزیون نشسته بود و این اقدام را تماشا می‌کرد انجام آن را هم تشویق می‌کرد. کشور‌هایی هم هستند که سلاح اتمی در اختیار دارند و این مساله بسیاری از کشور‌های در حال توسعه را تشویق می‌کند که وارد این مسیر بشوند. برای نمونه، جمهوری دموکراتیک خلق کره را در نظر بگیرید. این کشور عضو «پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای» (NPT) نیست و به این نتیجه رسید که بدون داشتن سلاح هسته‌ای، از صفحه روزگار محو خواهد شد. آنها چنین انتخابی کردند و اکنون کسی متعرضشان نمی‌شود. من به هیچ‌وجه دیگران را تشویق نمی‌کنم که چنین مسیری را در پیش بگیرند.

لاوروف همچنین گفت: در مورد ایران، هرگز چنین شائبه‌ای مطرح نشده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش‌های مکرر خود همواره تأکید کرده است که هیچ نشانه‌ای مبنی بر انحراف برنامه هسته‌ای ایران به سمت اهداف نظامی وجود ندارد. برنامه هسته‌ای این کشور برای تولید انرژی است و به سمت اهداف نظامی تغییر مسیر داده نشده است. تا به امروز، هیچ‌کس مدرکی دال بر خلاف این موضوع ارائه نکرده است؛ تنها شاهد اتهاماتی بی‌اساس هستیم.