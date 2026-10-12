شبکه‌های رادیویی قرآن و اقتصاد در روز دوشنبه ۲۰ مهرماه، با برنامه‌های «از دولت قرآن» و «صفر تا صد»، به ترتیب به واکاوی جلوه‌های قرآنی در اشعار حافظ شیرازی و تحلیل اثرات تحریم بر صنعت خودرو می‌پردازند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ویژه‌برنامه «از دولت قرآن» در ساعت ۲۰:۰۰، با حضور بهاءالدین خرمشاهی، حافظ‌پژوه برجسته، جلوه‌های قرآن کریم در دیوان حافظ و پیوند اندیشه این شاعر با کلام وحی را بررسی می‌کند.

پخش تلاوت قاریان برجسته، بازخوانی بیانات رهبر شهید درباره شخصیت حافظ و بخش‌های متنوع مشاعره ، از دیگر بخش های این برنامه ۲۵ دقیقه‌ای است که به تهیه‌کنندگی سمیرا قنبری روی آنتن می‌رود.

همچنین برنامه «صفر تا صد» ساعت ۱۰:۰۰ از رادیو اقتصاد، با حضور سعید زینعلی‌خان کارشناس، سیدجواد حسینی‌کیا نماینده مجلس و علی دولتی کارشناس صنعت خودرو ، به بررسی پیامد‌های تحریم‌های جدید آمریکا بر تولید، تأمین قطعات و نوسانات قیمت خودرو اختصاص دارد.

این برنامه با مدیریت اسماعیل علی‌پناه و اجرای بابک وفایی ، راهکار‌های کاهش آسیب‌های ناشی از تحریم و ظرفیت‌های داخلی‌سازی را واکاوی می‌کند.