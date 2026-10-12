به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، اسماعیل محمودآبادی گفت‌: در شهرستان مانه حدود ۱۰۰ هکتار از مزارع پنبه به دلیل آب‌گرفتگی دچارخسارت شده‌اند که میزان خسارت وارده به این اراضی حدود ۱۰ درصد و ارزش اولیه آن چهار میلیارد تومان برآورد شده است.

وی ادامه داد: همچنین در شهرستان شیروان، حدود ۱۰ هکتار از باغ‌های سیب بر اثر بارندگی دچار خسارت شده‌اند و میزان خسارت وارد شده به این باغ‌ها حدود ۴۰ درصد و ارزش اولیه آن نزدیک به ۱۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

وی بیان کرد: بر اساس گزارش‌های اولیه، هشت شهرستان دیگر استان خسارتی از بارندگی شب گذشته گزارش نکرده‌اند و بارش‌ها در این مناطق در حد معمول بوده است.